Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 300 новых квартир построили в Псковской области за два месяца

297 новых квартир в двух многоквартирных домах и 215 построенных населением жилых домах возвели в январе и феврале 2025 года в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Общая площадь жилых помещений в построенных домах составила 30,9 тысячи квадратных метров. Объём строительных работ в первые два месяца этого года вырос в 2,4 раза и составил 3 млрд 244 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что первоначальный взнос по льготной ипотеке в России в феврале достиг трети стоимости жилья. Из-за высоких ставок по рыночным предложениям жилищные кредиты становятся для россиян менее доступными.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 апреля 2025

Более 50 человек уже пострадали от укусов клещей в Псковской области
04 апреля 2025

Почти 300 новых квартир построили в Псковской области за два месяца
04 апреля 2025

Первые грибы-сморчки находят в лесах Псковской области
04 апреля 2025

Средняя цена нового отечественного автомобиля выросла на 13%
04 апреля 2025

Антон Алиханов и Михаил Ведерников осмотрели выставку промышленности Псковской области
04 апреля 2025

Билайн подвёл итоги масштабной стройки в Псковской области
04 апреля 2025

Нас выбирают за качество связи: T2 запустила новую рекламную кампанию
04 апреля 2025

Снег выпадет в Псковской области 5 апреля

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...