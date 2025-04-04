Почти 300 новых квартир построили в Псковской области за два месяца

14:32, 04 апреля 2025, ПАИ

297 новых квартир в двух многоквартирных домах и 215 построенных населением жилых домах возвели в январе и феврале 2025 года в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Общая площадь жилых помещений в построенных домах составила 30,9 тысячи квадратных метров. Объём строительных работ в первые два месяца этого года вырос в 2,4 раза и составил 3 млрд 244 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что первоначальный взнос по льготной ипотеке в России в феврале достиг трети стоимости жилья. Из-за высоких ставок по рыночным предложениям жилищные кредиты становятся для россиян менее доступными.