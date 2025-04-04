Новый врач-терапевт приступил к работе в Пушкиногорской больнице

17:22, 04 апреля 2025, ПАИ

Новый врач-терапевт Виктор Лебеденко приступил к работе в Пушкиногорском филиале Островской межрайонной больницы. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Виктор Лебеденко в 1990 году окончил военно-медицинский факультет при Горьковском медицинском институте по специальности «лечебное дело» и получил квалификацию врача. В 1993 году он завершил интернатуру и ему была присвоена квалификация врача-терапевта.

С 1988 по 2008 год специалист проходил службу в Вооруженных Силах России, в 15-м военном госпитале. В 2008 году Виктор Лебеденко занял должность врача-терапевта приемного отделения в этом же госпитале. В 2012 году врач был переведен на должность заведующего приемным отделением военно-морского клинического госпиталя.

С марта 2025 года Виктор Лебеднко переехал жить в Пушкинские Горы и продолжил свою врачебную деятельность в качестве участкового врача-терапевта, он также будет работать врачом-терапевтом стационарного отделения и исполнять обязанности дежурного врача.