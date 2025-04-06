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Общество

Более 1000 операций выполнили медики в великолукской травматологии

Более 1 000 операций выполнили в травматолого-ортопедическом отделении Великолукского филиала Псковской областной больницы. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

В отделении также вылечили более 1 100 пациентов. 60 % потока пациентов – это пожилые люди. Падение или даже небольшой удар могут привести к травме из-за сниженной плотности костей. Самыми распространёнными травмами являются различные переломы шейки бедра.

Лечение врачи подбирают в зависимости от состояния здоровья пациента и характера травмы. Если противопоказания отсутствуют – пациенту могут назначить остеосинтез или эндопротезирование, всё зависит от степени перелома. Более 1 000 подобных операций провели в прошлом году в Великих Луках.

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