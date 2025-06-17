Участник боевых действий – о работе центра «Воин» с детьми: Это инвестиция в будущее

22:49, 17 июня 2025, ПАИ

25 лет Андрей Ключко отдал службе в войсках специального назначения и принимал участие в военных конфликтах разных времён, в том числе в специальной военной операции. Свою историю он рассказал корреспонденту телеканала «Первый Псковский».

Мужчина с трепетом вспоминает своего деда, участника Великой Отечественной войны, который всегда был для него примером. Сегодня на его груди также есть награды, он участник Второй чеченской кампании, контртеррористической операции в Дагестане, событий 2014 года в Донбассе, в Сирии, а также в специальной военной операции.

«Принимали участие с 24 февраля 2022 года. С первых минут, как говорится. Выполняли задачи, поставленные командованием. Считаю, что все мои подчинённые, личный состав, выполнили все задачи мужественно, самоотверженно», – сказал мужчина.

А через год достиг предельного срока пребывания на военной службе и ушёл в отставку, оставив себе замену. За годы работы старшиной Андрей Ключко привык общаться с молодым поколением. Поэтому согласился, когда появилась возможность стать сотрудником центра «Воин». Огневая и тактическая подготовка, медицина и управление беспилотными летательными аппаратами – этими навыками Андрей Ключко овладел за годы службы, теперь он их передаёт подрастающему поколению.

«Дети – наше будущее. Я считаю, что работа центра «Воин» – это инвестиция в будущее. Мы воспитываем в первую очередь защитников нашего Отечества», – сказал Андрей Ключко.