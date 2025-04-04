Исторический смысл подписания царём Алексеем жалованной грамоты гетману Богдану Хмельницкому озвучил Александр Голышев

19:59, 04 апреля 2025, ПАИ

371 год назад царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому. Этот документ фактически означал присоединение части западнорусских земель (Малой России) к Российскому государству и при этом ограничивал самостоятельность гетманской власти. В чём заключалась высокая значимость исторического события, рассказал первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заслуженный работник культуры РФ Александр Голышев.

«В январе 1654 года в Переяславле была собрана рада, которая из четырёх союзов – турецкого, крымского, польского, московского – выбрала союз с Россией. Уже 6 апреля царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому: «Боже, утверди, чтоб мы навеки были едино!» В советской историографии Переяславская рада именуется актом воссоединения Украины с Россией, а до того её называли воссоединением Руси. Периодом «политической деликатности» и ошибками в создании советской Украины воспользовались идеологи коллективного Запада, постоянно искажая и фальсифицируя историю СССР, особенно итоги и уроки ВОВ, создавая тем самым псевдонаучную платформу для оправдания бандеровцев и формирования на этой основе идеологии современного укронацизма. С горечью нужно признать, что они значительно в этом преуспели», – сказал Александр Голышев.

По мнению спикера, только с началом СВО проблему начали замечать. Цель спецоперации – демилитаризовать и денацифицировать Украину. Различия этих понятий и пути решения проблемы попытался прояснить Александр Голышев.

«Если с демилитаризацией всё понятно, это прерогатива вооружённых сил страны, которая с этим хорошо справляется, то с денацификацией всё более сложно. Для этого нужна системная, всеобъемлющая и, увы, длительная работа. Усилий только одних государственных структур, нацеленных на противодействие искажению истории и пересмотр итогов исторического развития, недостаточно. Должна быть сформирована широкая, по типу Народного фронта, дискуссионная историко-идеологическая платформа, отличающаяся научной, творческой, информационной и коммуникационной напряжённостью и активностью для проведения масштабного диалога о проблемах идеологического и националистического очищения общества, культуры и искусства, прессы, учебных программ вузов и школ, что особенно важно для молодёжи. Должна сформироваться государственная историческая политика новой Украины – за историческую правду и против исторического фальсификата и национал-фашистских инсинуаций, переписывания истории и попрания национальной памяти. Это главный путь к оздоровлению общества и возрождению страны», – сказал Александр Голышев.