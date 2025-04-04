Исторический смысл подписания царём Алексеем жалованной грамоты гетману Богдану Хмельницкому озвучил Александр Голышев
371 год назад царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому. Этот документ фактически означал присоединение части западнорусских земель (Малой России) к Российскому государству и при этом ограничивал самостоятельность гетманской власти. В чём заключалась высокая значимость исторического события, рассказал первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заслуженный работник культуры РФ Александр Голышев.
«В январе 1654 года в Переяславле была собрана рада, которая из четырёх союзов – турецкого, крымского, польского, московского – выбрала союз с Россией. Уже 6 апреля царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому: «Боже, утверди, чтоб мы навеки были едино!» В советской историографии Переяславская рада именуется актом воссоединения Украины с Россией, а до того её называли воссоединением Руси. Периодом «политической деликатности» и ошибками в создании советской Украины воспользовались идеологи коллективного Запада, постоянно искажая и фальсифицируя историю СССР, особенно итоги и уроки ВОВ, создавая тем самым псевдонаучную платформу для оправдания бандеровцев и формирования на этой основе идеологии современного укронацизма. С горечью нужно признать, что они значительно в этом преуспели», – сказал Александр Голышев.
По мнению спикера, только с началом СВО проблему начали замечать. Цель спецоперации – демилитаризовать и денацифицировать Украину. Различия этих понятий и пути решения проблемы попытался прояснить Александр Голышев.
«Если с демилитаризацией всё понятно, это прерогатива вооружённых сил страны, которая с этим хорошо справляется, то с денацификацией всё более сложно. Для этого нужна системная, всеобъемлющая и, увы, длительная работа. Усилий только одних государственных структур, нацеленных на противодействие искажению истории и пересмотр итогов исторического развития, недостаточно. Должна быть сформирована широкая, по типу Народного фронта, дискуссионная историко-идеологическая платформа, отличающаяся научной, творческой, информационной и коммуникационной напряжённостью и активностью для проведения масштабного диалога о проблемах идеологического и националистического очищения общества, культуры и искусства, прессы, учебных программ вузов и школ, что особенно важно для молодёжи. Должна сформироваться государственная историческая политика новой Украины – за историческую правду и против исторического фальсификата и национал-фашистских инсинуаций, переписывания истории и попрания национальной памяти. Это главный путь к оздоровлению общества и возрождению страны», – сказал Александр Голышев.
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Исторический смысл подписания царём Алексеем жалованной грамоты гетману Богдану Хмельницкому озвучил Александр Голышев
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