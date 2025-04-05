День закупщика и тендерного специалиста отмечают в России

12:32, 05 апреля 2025, ПАИ

День закупщика и тендерного специалиста отмечают в России сегодня, 5 апреля, сообщает calend.ru.

Это праздник тех, кто обеспечивает качественные поставки необходимых услуг, оборудования и материалов для различных отраслей и сфер деятельности.

Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 2013 году был подписан профильный федеральный закон № 44-ФЗ, который регламентирует порядок осуществления таких закупок, заключение контрактов и их исполнение на всей территории России.

Закупки являются одним из основных инструментов регулирования российского рынка, экономической и социальной систем страны. А реализацией этого механизма занимаются тысячи специалистов, которые размещают корпоративные, муниципальные и государственные заказы, заключают договоры и государственные контракты, обеспечивают справедливую конкуренцию на российском рынке.