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Победителей регионального этапа конкурса «Спасём жизнь вместе» наградили в Псковской области

Победителей регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Спасём жизнь вместе» наградили в Доме молодёжи в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

  • Победителей регионального этапа конкурса «Спасём жизнь вместе» наградили в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Победителей регионального этапа конкурса «Спасём жизнь вместе» наградили в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Победителей регионального этапа конкурса «Спасём жизнь вместе» наградили в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Победителей регионального этапа конкурса «Спасём жизнь вместе» наградили в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Победителей регионального этапа конкурса «Спасём жизнь вместе» наградили в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Победителей регионального этапа конкурса «Спасём жизнь вместе» наградили в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
  • Победителей регионального этапа конкурса «Спасём жизнь вместе» наградили в Псковской области
    Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации оперативно-профилактических операций, административной практики и противодействия наркопритонам УНК УМВД России по Псковской области подполковник полиции Михаил Григорьев совместно с врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрием Яковлевым поздравили участников конкурса с победой, вручив грамоты и подарки.

Напомним, что в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности для социальных медиа» признана работа филиала ВГТРК ГТРК «Псков». Коллектив Псковского политехнического колледжа победил в номинации «Лучший видеоролик антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни». Работа «Выбор за тобой» ученицы Переслегинской гимназии Марии Шершневой стала лучшей в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики».

В этом году участие в отборе приняли более 60 молодых творческих коллективов. Организаторы поблагодарили участников конкурса, пожелав дальнейших творческих успехов, а также выразили надежду на активное участие и в следующем году.

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