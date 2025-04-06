«Тема недели»: большая экономика

10:58, 06 апреля 2025, ПАИ

Представляем текстовую версию авторской программы Александра Машкарина «Тема недели». В центре внимания – выездная стажировка Минпромторга и рабочий визит в регион главы министерства Антона Алиханова, очередной этап региональный кадровой программы «Герои земли Псковской», безопасность на дорогах и предстоящий Псковский детский медиафорум.

Эта неделя в Псковской области проходит под знаком большой экономики и новой волны национальных проектов.

На протяжении двух дней в Пскове работала выездная стажировка Министерства промышленности и торговли России под названием «Федеральная практика». На нее со всего Северо-запада собралось более четырехсот участников: от представителей власти до руководителей промышленных предприятий.

Что такое «Федеральная практика»? Это плотная работа в нескольких секциях, каждая из которых посвящена тому или иному национальному проекту. Кроме того, например, на одной из секций обсудили образ российской промышленности в медиа и общественном сознании.

В рамках федеральной стажировки работала и уникальная выставка промышленности Псковской области, на которой было представлено более 40 региональных производителей. Думаю, очень многие ее посетителей были поражены тому, сколько всего интересного и востребованного производится в нашем регионе, от известных брендов до торговых марок, которые знают только специалисты. Гордиться есть чем – это совершенно точно.

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В эти дни Псковскую область посетил и глава Минпромоторга Антон Алинанов. Министерство плотно работает с нашим регионам и поддерживает начинания команды губернатора Михаила Ведерникова. В пятницу министр и глава региона посетили площадку «Федеральной практики» в Пскове.

Выступая, Антон Алиханов отметил, что в поддержку местных предприятий за три года направлено около 250 млрд рублей. Хорошо работает связка с региональными фондами развития промышленности. Цитирую: «Будем помогать и Псковской области, постараемся и в этом году докапитализировать Фонд развития промышленности региона», сказал он.

В этот же день Антон Алиханов и Михаил Ведерников посетили несколько промышленных предприятий региона, например, производство СКТ-групп, а также заложили первый камень в строительство инжинирингового центра на заводе «Титан-Полимер».

Приезд министра Антона Алиханова для нашего региона событие важное не только самим фактом внимания главы одного из важнейших федеральных министерств, но и дальнейшими перспективами поддержки региональных программ промышленного развития. А в том, что Минпромторг тут союзник правительства Псковской области сомневаться не приходится.

Кстати, Антон Алиханов поддерживал инициативу создания в регионе цветочной биржи и похвалил Псковский университет за совместные проекты с белорусами.

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На этой неделе региональная кадровая программа «Герои земли Псковской перешла к новому этапу отбору участников. Всего в программу поступило более 300 заявлений. 1 апреля начался этап тестирования, который завершился 4 числа.

О том, как прошел этап приема заявок, в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» мы поговорили с директором корпоративной академии правительства Псковской области Ириной Ивановой.

Друзья, хоть сейчас снова похолодало, но весна точно вернется. А значит на дорогах станет еще больше электровелосипедов и самокатов. Количество ДТП с их участием растет, к сожалению постоянным. Законодательная база, которая регулирует использование так называемых СИМов, средств индивидуальной мобильность, только формируется. Пока количество лакун довольно большое. Но элементарных мер безопасности никто не отменял. Так что внимательнее на тротуарах и дорогах.

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На следующей неделе в Пскове произойдет уникальное событие: Навигаторы детства и наш медиахолдинг проведет Первый детский медиафорум. На него приедут ребята – активисты школьных медиацентров со всей Псковской области. Чтобы попасть на форум, им пришлось пройти непростой конкурсный отбор. Федеральные и региональные эксперты, важные вопросы информационной безопасности, работа по созданию современного медиаконтента – все это будет на совсем не по-детски насыщенном детском медиафоруме. Подробно об этом событии расскажу в следующей программе.