«Жизнь своих» рассказывает о Псковской области в эфире Первого канала
Выпуск программы «Жизнь своих» на Первом канале посвящён Псковской области. Передача вышла в эфир сегодня, 6 апреля.
В этом выпуске героями стали кузнец и художник, студент семинарии и директор зоопарка, а также работники музеев и мастера по ремонту часов.
Автор и ведущий Евгений Кривцов этой зимой исследовал «очень атмосферный город» Псков, посетил место Ледового побоища, пообщался с местными жителями и поделился с аудиторией своими яркими впечатлениями.
За съёмками в Пскове наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Лагуткина.