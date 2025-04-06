«Жизнь своих» рассказывает о Псковской области в эфире Первого канала

10:59, 06 апреля 2025, ПАИ

Выпуск программы «Жизнь своих» на Первом канале посвящён Псковской области. Передача вышла в эфир сегодня, 6 апреля.

В этом выпуске героями стали кузнец и художник, студент семинарии и директор зоопарка, а также работники музеев и мастера по ремонту часов.

Автор и ведущий Евгений Кривцов этой зимой исследовал «очень атмосферный город» Псков, посетил место Ледового побоища, пообщался с местными жителями и поделился с аудиторией своими яркими впечатлениями.

За съёмками в Пскове наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Лагуткина.