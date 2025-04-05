Более 700 тысяч рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

11:53, 06 апреля 2025, ПАИ

Более 700 тысяч рублей лишились жители Пскова и Невельского района из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По информации следствия, несколько жителей региона получили звонки от незнакомцев, которые представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов и других учреждений. Они сообщили своим собеседникам, что некие злоумышленники якобы планируют незаконно оформить на них кредиты. Чтобы предотвратить эти преступные действия, мошенники настоятельно рекомендовали гражданам перевести свои сбережения на «безопасные счета», что многие из них и сделали. Кроме того, некоторым пользователям аферисты в одном из мессенджеров пообещали выигрыш.

В настоящее время возбуждено несколько уголовных дел, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего.