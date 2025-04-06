Российские геологи отмечают профессиональный праздник

16:11, 06 апреля 2025, ПАИ

В первое воскресенье апреля в ряде стран постсоветского пространства ежегодно отмечается День геолога. Как сообщает calend.ru, этот профессиональный праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в честь заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны.

Начало апреля было выбрано для празднования, так как это время завершения зимних холодов и таяния снега, когда геологи начинают подготовку к летним полевым работам и экспедициям.

Основными объектами исследования в геологии являются горные породы, в которых запечатлена и прослеживается геологическая история Земли. Кроме того, геология изучает современные физические процессы и механизмы, действующие на поверхности Земли и в ее недрах.

В России первым государственным учреждением, занимающимся поиском и разведкой полезных ископаемых, стал Приказ рудокопных дел, основанный Петром I в 1700 году. Спустя 20 лет он был преобразован в Берг-коллегию, а в 1807 году – в Горный департамент. В 1882 году был создан Геологический комитет, который стал основным государственным геологическим органом Российской империи.

Развитие геологической науки в России значительно ускорилось после Октябрьской революции 1917 года и установления советской власти, когда началось освоение новых территорий и поиск новых месторождений полезных ископаемых. В 1946 году на базе Центрального управления промышленных разведок и Геологического комитета было создано Министерство геологии СССР, в рамках которого сосредоточились и активно развивались все геологические исследования и поисковые работы в стране. После распада СССР эти функции были переданы Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Кроме геологов, сегодняшний праздник считается профессиональным для всех специалистов, работающих в области поиска и добычи полезных ископаемых.