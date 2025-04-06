В Белоруссии пресекли ввоз из Польши крупнейшей партии взрывчатки, предназначавшейся для России

20:26, 06 апреля 2025, ПАИ

В Белоруссии пресекли незаконный ввоз из Польши крупнейшей в истории страны партии взрывчатки, затем её планировали транспортировать в Россию, сообщает республиканская таможня.

Речь идёт о 580 кг особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США.

41-летний водитель фургона Mercedes, в котором была обнаружена взрывчатка, следовал через пункт пропуска «Брест». На сканограмме таможенники заметили нехарактерные затемнения в области пола автомобиля, а также в стенке, разделяющей грузовой и пассажирский отсеки.

Во время углубленного досмотра был частично демонтирован пола и стенки автомобиля. Эти места оказались полностью наполнены толстым слоем вещества светло-серого и светло-желтого цвета. Предположительно взрывчатое вещество пытались скрыть, накрыв его виброшумоизоляционными листами и листами ДСП. Для того, чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова обработали технической смазкой.

Вещество извлечено с привлечением специалистов. Экспертиза подтвердила, что обнаруженное вещество - мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат (ТЭН) массой больше 580 кг.

Водитель задержан. В отношении гражданина и иных неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 333-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрено лишение свободы до 10 лет.