В Финском парке Пскова открылся ещё один ресторан

22:33, 06 апреля 2025, ПАИ

В Финском парке Пскова открылся ещё один ресторан. Пока он работает в тестовом режиме. Речь об авторском ресторане петербургской кухни «Заячий остров». Это новый гастрономический проект создателей «Орла и ёжика», сообщается в группе «Рестораны Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Гостям «Заячьего острова» предложат блюда с историей в авторском исполнении шеф-повара Виталия Вихлянова из Санкт-Петербурга.

Пока ресторан открыт для компаний от 10 человек.

Здесь действует основной зал, где может поместиться до 30 человек, и смежная с ним застеклённая веранда на 12 персон с распашными окнами, выходящими на закрытую территорию внутреннего дворика.