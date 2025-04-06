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Общество

В Финском парке Пскова открылся ещё один ресторан

В Финском парке Пскова открылся ещё один ресторан. Пока он работает в тестовом режиме. Речь об авторском ресторане петербургской кухни «Заячий остров». Это новый гастрономический проект создателей «Орла и ёжика», сообщается в группе «Рестораны Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Гостям «Заячьего острова» предложат блюда с историей в авторском исполнении шеф-повара Виталия Вихлянова из Санкт-Петербурга.

Пока ресторан открыт для компаний от 10 человек.

Здесь действует основной зал, где может поместиться до 30 человек, и смежная с ним застеклённая веранда на 12 персон с распашными окнами, выходящими на закрытую территорию внутреннего дворика.

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