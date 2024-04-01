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Ресторан кавказской кухни «Орёл и ёжик» откроется в Пскове

Ресторан кавказской кухни «Орёл и ёжик» откроется в Финском парке Пскова. Новая точка общепита появилась на площадке, известной как Двор купца Лапина с прилегающими складами. В тестовом режиме ресторан начнёт работу уже 3-4 апреля, сообщил ПАИ инвестор Сергей Чекрышов.

Фото из группы "Рестораны Пскова" в соцсети "ВКонтакте"

«Окончательное открытие планируем, когда будет готова летняя веранда, то есть примерно в середине мая», – уточнил Сергей Чекрышов, добавив, что пандус у ресторана тоже появится.

Общее число посадочных мест в «Орле и ёжике» превысит 120: 85 человек смогут разместиться во внутреннем помещении и ещё 40 – на веранде.

В будущем планируется комплексное освоение территории под ресторанно-гостиничный комплекс. К 2025 году здесь откроется трёхзвёздочный апарт-отель на 70 номеров и ещё около четырёх-пяти кафе, ресторанов и баров.

Речь идёт о земельном участке, привязанном к домам по адресу улица Гоголя, 50а и 52. Согласно кадастровому плану, земельный участок находится в частной собственности и предназначен под строительство гостиницы.

Первые планы по освоению этой территории появились ещё в 2012 году. Тогда на градсовете Пскова проект ресторанно-гостиничного комплекса, но другого инвестора, рекомендовали к реализации. Ощутимые подвижки в этом вопросе появились лишь в начале 2022 года, когда в интервью «Псковской правде» Сергей Чекрышов подтвердил намерения по реализации проекта и обозначил первые сроки.

Ранее сообщалось, что на берегу Псковы в историческом здании Гельдтовых бань открылся ресторан «Гельдт». Запуск бань намечен на начало мая. Кроме того, неподалёку готовится к открытию ресторан «Лёвен». А в феврале гостей стал принимать ресторан «Дача академика К.».

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