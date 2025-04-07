23 апреля состоится ежемесячный крестный ход вокруг Пскова

09:56, 07 апреля 2025, ПАИ

23 апреля состоится ежемесячный крестный ход вокруг Пскова, сообщили ПАИ в Псковской епархии. Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе.

Крестный ход в апреле совершает приход храма Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу). Начало крестного хода в 10:00 от храма на улице Некрасова, 33.

Предварительная запись для участников по телефону +7 911 899 06 06.