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Общество

23 апреля состоится ежемесячный крестный ход вокруг Пскова

23 апреля состоится ежемесячный крестный ход вокруг Пскова, сообщили ПАИ в Псковской епархии. Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе.

Фото Псковской епархии

Крестный ход в апреле совершает приход храма Покрова Пресвятой Богородицы (от Торгу). Начало крестного хода в 10:00 от храма на улице Некрасова, 33.

Предварительная запись для участников по телефону +7 911 899 06 06.

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