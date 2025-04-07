Штраф 100 тысяч рублей заплатит псковичка за фиктивную регистрацию иностранцев

11:18, 07 апреля 2025, ПАИ

Штраф в размере 100 тысяч рублей получила псковичка за фиктивную постановку на учёт иностранцев, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Установлено, что 30 ноября 2023 года псковичка решила фиктивно поставить на миграционный учёт граждан Таджикистана. Она сообщила в МФЦ Пскова ложные сведения о месте пребывания иностранцев, причём предоставлять жильё им не собиралась.

В суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Суд признал псковичку виновной в совершении преступления по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина по месту пребывания в РФ). Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.