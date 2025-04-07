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Происшествия

Более 30 пожаров произошло в Псковской области за сутки

Шесть техногенных и 26 ландшафтных пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за 6 апреля, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Так, в деревне Нижние Галковичи Псковского района полностью выгорел жилой дом. Внутри обнаружена погибшей 74-летняя женщина. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Также в многоквартирном жилом доме на улице Николая Васильева в Пскове в трёхкомнатной квартире на третьем этаже огонь повредил напольное покрытие и предметы интерьера. Пострадал 69-летний мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Кроме того, предварительно, ещё четыре пожара произошли из-за неосторожного обращения с огнём: в деревне Насва Новосокольнического района сгорели два бесхозных строения и хозяйственная постройка, в деревне Гостилово Невельского района сгорели четыре неэксплуатируемых строения, в деревне Переслегино Великолукского района сгорели пять бесхозных строений и гараж, в деревне Криплянка Великолукского района сгорело бесхозное строение.

Помимо этого, ликвидировано 26 ландшафтных пожаров общей площадью 27,29 гектара. По четыре пала травы произошло в Невельском и Усвятском районах, три – в Пустошкинском, по два – в Великолукском, Новосокольническом и Пыталовском районах, а также по одному палу травы ликвидировали в Гдовском, Дновском, Красногородском, Куньинском, Опочецком, Островском, Палкинском, Плюсском, Стругокрасненском районах.

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