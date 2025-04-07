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Происшествия

Ещё восемь миллионов рублей перевели мошенникам жители Псковской области

Более восьми миллионов рублей потеряли жители Псковской области, пообщавшись с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Палкино, Печорского и Стругокрасненского районов звонили неизвестные «доброжелатели». Они представлялись банковскими служащими, правоохранителями и сотрудниками других организаций.

Звонившие заявляли, что некие злоумышленники якобы пытаются незаконно оформить на собеседников кредиты или списать с их счетов деньги, а чтобы предотвратить эти противоправные деяния, необходимо незамедлительно перевести деньги на «безопасный счёт». Другим собеседникам звонившие предлагали заработок в интернете.

Поддавшись на ухищрения мошенников, псковичи лишились в общей сложности больше восьми миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

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