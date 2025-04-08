Чемпионкой по пятёркам в акции «Губернаторский дневник» стала локнянская пятиклассница Дарья Карабанова

10:56, 08 апреля 2025, ПАИ

Самой крутой отличницей в группе 5–7-х классов акции «Губернаторский дневник» стала ученица 5-го «Б» класса Локнянской средней школы Дарья Карабанова. Пятиклассница за три месяца учёбы получила 234 отличные оценки.

«Даша учится с удовольствием, её увлекает сам процесс обучения. Она активна на уроках, и домашние задания тоже все сделаны. Её победа в акции «Губернаторский дневник» – это результат колоссального ежедневного труда, целеустремлённости и веры в то, что всё обязательно получится», – отметила классный руководитель Ирина Полякова.

Даша принимала участие в акции осенью, и тогда ей не хватило менее 20 пятерок. Участие по итогам зимних месяцев принесло победу.

Четвертый класс школьница, как и все классы начальной школы, окончила на отлично, получила похвальный лист.

В конкурсе ей предложила участвовать классный руководитель, учитель английского языка Ирина Константиновна Полякова. После неудачи в первом триместре поддерживала и придавала уверенности.

В 5-м «Б» классе 22 ученика, есть и отличники. Но в акции решила участвовать только Даша. Пятиклассница получает по три-четыре пятерки в учебный день. Конечно, бывают и четверки.

«Я почти всегда сама поднимаю руку, часто вызывают к доске. Но меня это не страшит, потому что всегда готова к урокам», – отмечает девочка.

Больше всего победительнице нравятся английский язык, музыка, история.

«От учебы, конечно, немного устаю. Отдыхом для меня является чтение любимых книг, рисование, вязание игрушек крючком и другое рукоделие. Одно из моих любимых занятий – чтение. Люблю читать детские детективы, книги о животных, нравятся комедийные сюжеты. Сейчас знакомлюсь с творчеством Джека Лондона и Михаила Самарского», – признается Даша.

В свободное от учёбы время девочка посещает кружки, занятия в детской школе искусств. Второй год она обучается в школе искусств по классу «баян», часто играет на концертах.

Мама Наталья Никитина благодарна классному руководителю Ирине Поляковой. «Ирина Константиновна никогда не сомневалась в успехе и проделала большую работу по подготовке документов. Спасибо за поддержку и веру в мою дочь», – сказала Наталья.

Напомним, победителями в акции «Губернаторский дневник» во втором триместре также стали: в группе 2–4-х классов ученик 4-го «Б» класса Куньинской средней общеобразовательной школы Максим Польянович, он заработал 220 пятерок, и в группе 8–11-х классов – одиннадцатиклассник из средней школы № 1 Островского района Вячеслав Вилисов. Он получил в зимнем триместре 145 пятерок.

Второй год подряд партнером акции выступает «Альфа-банк». «Альфа-банк» предлагает различные инструменты для сохранения и накопления своих сбережений. Основные из них – это накопительный счет и вклад.

Накопительный счёт в «Альфа-банке» – это удобный продукт для тех, кто хочет сохранить доступ к средствам в любой момент.

Среди накопительных счетов есть два отличных варианта, которые будут актуальны как для взрослых, так и для детей, – это Альфа-Счёт и Детская копилка. Детская копилка предназначена для детей от 6 до 13 лет. По данному счёту предлагается процентная ставка до 12 % годовых.

С накопительным счётом клиенты могут одновременно копить деньги и использовать их, когда потребуется, без потери процента за использование средств. Банк предлагает высокие ставки – до 21 % годовых. Ограничений на сумму пополнений и снятий нет – можно создавать финансовую подушку безопасности или копить на крупные цели, используя удобный и прозрачный инструмент. Накопительный счёт доступен как для новых, так и для действующих клиентов банка.

«В «Альфа-банке» мы стараемся предложить клиентам инструменты, которые позволяют эффективно управлять своими финансами. Накопительные счета и вклады – как раз одно из таких решений. У нас существуют разные варианты инструментов для накоплений, чтобы клиент мог выбрать максимально подходящий для себя продукт», – отметила региональный управляющий Ирина Баранова.

«Альфа-банк» – крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. По итогам девяти месяцев 2024 года, согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, чистая прибыль «Альфа-банка» составила 190 миллиардов рублей. Клиентская база составляет более 1,9 миллиона корпоративных клиентов и 36 миллионов физических лиц.

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