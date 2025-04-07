Специалистам Псковского МЧС присвоили очередные специальные звания

17:07, 07 апреля 2025, ПАИ

Специалистам ГУ МЧС России по Псковской области присвоили очередные специальные звания среднего начальствующего состава. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Вручил звания специалистам начальник регионального ГУ МЧС России Сергей Лаврухин.

Звание «Капитан внутренней службы» присвоили старшему помощнику начальника дежурной смены службы пожаротушения старшему лейтенанту внутренней службы Андрею Харитонову.

Звание старшего лейтенанта внутренней службы получила лейтенант внутренней службы старший инженер отдела координации пожарной охраны управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Кристина Лагерёва.