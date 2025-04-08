31 год назад состоялась первая сессия Псковского областного Собрания депутатов

10:23, 08 апреля 2025, ПАИ

31 год назад, 8 апреля 1994 года, состоялась первая сессия Псковского областного Собрания депутатов. Депутатский корпус был избран всеобщим тайным голосованием и состоял из 21 депутата. Среди народных избранников были представители органов власти, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, предпринимателей, напомнили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Депутаты первого созыва во главе с председателем Юрием Шматовым разработали и приняли 145 нормативных правовых актов, в том числе Устав Псковской области.

«Самыми трудными были первые шаги. Региональные законодатели были свидетелями и непосредственными участниками переломных событий в нашей стране, когда полностью менялась система государственной власти и местного самоуправления. Благодаря усилиям, знаниям и энтузиазму депутатов первого созыва практически с нуля была сформирована нормативная правовая база Псковской области, которая стала основой регионального законодательства», – отметил вклад депутатов-первопроходцев спикер областного Собрания Александр Котов.

За 31 год избрано семь созывов Собрания, менялся численный состав и способ формирования, но законодатели продолжили активно работать над укреплением основ законодательства, созданием комфортных условий для жизни и работы, поддержкой инициатив, направленных на благо Псковской области и её жителей.