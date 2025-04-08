26 пожаров произошло в Псковской области за сутки

11:49, 08 апреля 2025, ПАИ

Четыре техногенных и 22 ландшафтных пожара ликвидировали в Псковской области 7 апреля, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Все техногенные пожары, предварительно, произошли из-за неосторожного обращения с огнём: неэксплуатируемое здание горело на улице Вокзальной в Пскове, восемь бесхозных строений сгорели в деревне Русаново Новосокольнического района, бесхозное строение сгорело в деревне Мартиново Великолукского района и 700 килограммов соломы сгорели в ангаре в деревне Ротово Печорского района.

Кроме того, за сутки ликвидировали 22 ландшафтных пожара на площади 20,87 гектара: шесть – в Невеле, по три – в Новосокольниках и Псковском районе, по два – в Опочке, Пыталово, по одному – в Бежаницах, Дедовичах, Локне, Острове, Стругах Красных и Великолукском районе.