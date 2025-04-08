Соотечественники и иностранные студенты отправились на экскурсию в Порховский район

12:46, 08 апреля 2025, ПАИ

Соотечественники, переехавшие в Псковскую область из-за рубежа, и иностранные студенты отправились на экскурсию в Порховский район. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала руководитель регионального Центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова.

«В рамках поездки в Порховский район экскурсанты посетят мемориал в память о жертвах немецкого пересыльного лагеря для военнопленных и гражданских лиц «Дулаг-100» и мемориал в память о жителях сожжённой немецко-фашистскими захватчиками деревни Красуха», – отметила она.

Всего в экскурсии принимают участие 15 соотечественников – участников государственной программы, переехавших из Туркменистана, Германии, Латвии и Эстонии, около 20 иностранных студентов из Египта, Туркменистана, Ирана, Таджикистана, стран Африки, а также участник спецоперации и члены семей участников СВО.

Экскурсия организована совместно с Псковским государственным университетом в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве и проводится в рамках мероприятий, приуроченных к Году защитника Отечества и 80-летию Победы.



Фото: предоставила Наталья Тудакова



Фото: предоставила Наталья Тудакова



Фото: предоставила Наталья Тудакова



Фото: предоставила Наталья Тудакова







Центр «Соотечественник» ведёт планомерную работу по организации мероприятий культурно-социальной адаптации и патриотической направленности, добавила Наталья Тудакова и напомнила, что ранее для соотечественников была организована экскурсия по Пскову и квест «В поисках барсиков».