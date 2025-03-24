Соотечественников приглашают на экскурсию «В поисках псковских барсиков»

15:36, 24 марта 2025, ПАИ

29 марта соотечественников приглашают на экскурсию «В поисках псковских барсиков», сообщили ПАИ в Центре содействия переселению «Соотечественник».

Барс является символом города Пскова. Он изображён на гербах и флагах Пскова и Псковской области. В декабре 2023 года в центре города были установлены малые архитектурные формы – барсики. Каждый барсик имеет особые отличительные черты, которые рассказывают историю места, где он установлен.

Участники экскурсии прогуляются по историческим местам, узнают интересные факты о городе и познакомятся с его защитниками. Экскурсия будет интересна взрослым и детям.

Старт от Центра туризма и творческих индустрий Пскова на Георгиевской, 4. Участие строго по записи. Записаться можно следующими способами: через телеграм +7 (911) 351-28-17; по телефону: 8 (8112) 33-10-83; по электронной почте: centr_sootechestvennik@pskov.ru.