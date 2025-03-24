Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Соотечественников приглашают на экскурсию «В поисках псковских барсиков»

29 марта соотечественников приглашают на экскурсию «В поисках псковских барсиков», сообщили ПАИ в Центре содействия переселению «Соотечественник».

Фото Центра содействия переселению

Барс является символом города Пскова. Он изображён на гербах и флагах Пскова и Псковской области. В декабре 2023 года в центре города были установлены малые архитектурные формы – барсики. Каждый барсик имеет особые отличительные черты, которые рассказывают историю места, где он установлен.

Участники экскурсии прогуляются по историческим местам, узнают интересные факты о городе и познакомятся с его защитниками. Экскурсия будет интересна взрослым и детям.

Старт от Центра туризма и творческих индустрий Пскова на Георгиевской, 4. Участие строго по записи. Записаться можно следующими способами: через телеграм +7 (911) 351-28-17; по телефону: 8 (8112) 33-10-83; по электронной почте: centr_sootechestvennik@pskov.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 марта 2025

В Пскове детям показали, как работает спецназ Росгвардии
24 марта 2025

Как стать участником форума «Голос молодёжи», рассказали в псковском избиркоме
24 марта 2025

Работы для газификации нового Вечного огня выполнили в Локне
24 марта 2025

Число трудоустройств псковичей в январе сократилось более чем на 20%
24 марта 2025

С помощью каких мошеннических схем люди чаще всего попадаются на удочку, рассказал эксперт Банка России
24 марта 2025

Как мошенники обходят самозапрет на выдачу кредитов, объяснил эксперт
24 марта 2025

Зарплата в Псковской области выросла – Псковстат
24 марта 2025

Будет ли целевое распределение выпускников программы «Герои земли Псковской», рассказали заявителям

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...