Жилой дом загорелся в Себежском районе

13:06, 08 апреля 2025, ПАИ

Возгорание жилого дома произошло в деревне Берёзка Себежского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие пожарные приступили к тушению пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.

Помимо пожарных, на месте работают бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства возгорания.