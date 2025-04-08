Жилой дом загорелся в Себежском районе
Возгорание жилого дома произошло в деревне Берёзка Себежского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие пожарные приступили к тушению пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.
Помимо пожарных, на месте работают бригада скорой помощи и сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства возгорания.
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