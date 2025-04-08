Жилой дом горит в Великолукском районе
Жилой дом горит на улице Медовой в деревне Земляничино Великолукского района, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
На месте работают пожарные, скорая помощь и полиция.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Информация о пострадавших и возможных причинах пожара выясняется.
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