Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Дедовичском районе
Два автомобиля столкнулись на повороте на Красные Горки в Дедовичском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительной информации, водитель на автомобиле Chevrolet Orlando ехал по второстепенной дороге и не уступил дорогу Volkswagen Passat, который следовал по главной дороге в направлении Дедовичей.
В результате ДТП пострадали два водителя и два пассажира. От удара Chevrolet вылетел с дороги и перевернулся.
На месте работают пожарные и сотрудники Госавтоинспекции, оказывая помощь пострадавшим. Ожидается прибытие скорой помощи.
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