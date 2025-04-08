Четыре человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Дедовичском районе

15:03, 08 апреля 2025, ПАИ

Два автомобиля столкнулись на повороте на Красные Горки в Дедовичском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительной информации, водитель на автомобиле Chevrolet Orlando ехал по второстепенной дороге и не уступил дорогу Volkswagen Passat, который следовал по главной дороге в направлении Дедовичей.

В результате ДТП пострадали два водителя и два пассажира. От удара Chevrolet вылетел с дороги и перевернулся.

На месте работают пожарные и сотрудники Госавтоинспекции, оказывая помощь пострадавшим. Ожидается прибытие скорой помощи.