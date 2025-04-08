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Общество

После технологической олимпиады псковича пригласили на стажировку в компанию Skyris

Ученика детского технопарка «Кванториум. Псков» Алексея Сергеева пригласили на стажировку в Skyris. Компания занимается созданием умных конструкторов, испытательных стендов, полётных полигонов и элементов образовательной инфраструктуры для обучения управлению беспилотниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Алексей Сергеев получил приглашение после участия в финале национальной технологической олимпиады в треке «Летающая робототехника» в Санкт-Петербурге. На олимпиаде пскович должен был разработать систему автоматизированного мониторинга объектов топливно-энергетического комплекса с использованием квадрокоптера. С помощью тепловизора коптер должен определять места незаконных врезок в трубопроводы, их температуру и координаты. Дополнительно нужно было разработать «дронопорт» – станцию для взлёта / посадки и подзарядки квадрокоптера.

В команду Алексея Сергеева также вошли Александра Комарова и Полина Дмитриева из Новосибирска.

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