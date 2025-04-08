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Общество

В России предложили вернуть программу детского туристического кешбэка

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением о запуске программы детского туристического кешбэка «Лето-2025». Об этом пишет ТАСС.

Сергей Миронов предлагает компенсировать 50 % стоимости путёвок в детские лагеря или затрат на ребёнка, отдыхающего с родителями в России, в рамках туристического пакета. Льгота коснётся проживания от двух ночей в гостинице, оздоровительном комплексе, санатории, пансионате, парк-отеле. Предельный размер компенсации – до 25 тысяч рублей.

Спрос на семейные туры и детские авиабилеты в 2025 году упал, а стоимость путёвок в лагеря Краснодарского края выросла, отметил Сергей Миронов. По его мнению, это делает летний отдых недоступным для многих российских семей.

Он напомнил об успехе программы детского туристического кешбэка в 2022 году и считает, что возобновление программы «Лето-2025» позволит организовать летний досуг для большего количества детей и укрепить институт семьи.

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