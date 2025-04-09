В Госдуме предложили увеличить штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов до 1 млн рублей

07:59, 09 апреля 2025, ПАИ

Предлагается установить отдельное наказание для гадалок, магов и экстрасенсов в рамках статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). С этой инициативой к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, пишет газета «Известия».

В документе указывается, что в последнее время в России наблюдается устойчивая негативная тенденция, проявляющаяся в увеличении числа преступлений, совершаемых под предлогом предоставления платных эзотерических услуг.

В обращении депутата говорится, что особую уязвимость к таким формам обмана проявляют пожилые люди и граждане, находящиеся в эмоционально нестабильном состоянии.

Он подчеркнул, что подобные преступления обычно классифицируются по статье 159 УК РФ. Однако текущая редакция этой статьи не учитывает специфические характеристики противоправных схем, связанных с рынком таких услуг.

В связи с этим депутат предлагает внести изменения в статью, добавив новую норму, которая будет предусматривать наказание за мошеннические действия, осуществляемые под предлогом предоставления эзотерических услуг на коммерческой основе, и установить за это более высокие штрафы, чем за обычное мошенничество.

Депутат пояснил, что объем рынка эзотерических услуг в России, по разным оценкам, составляет миллиарды рублей, и на этом рынке активно действуют мошенники. Он отметил, что наказания за такие преступления, по его мнению, не совсем достаточны. Например, если сумма ущерба потерпевшему составит менее 4,5 миллиона рублей, виновному грозит штраф лишь до 120 тысяч рублей. В случае если сумма ущерба превышает эту сумму, штраф может составить до 500 тысяч рублей. В связи с этим депутат предложил ввести в Уголовный кодекс отдельную статью за такие действия с наказанием от 500 тысяч до одного миллиона рублей.