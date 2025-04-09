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Общество

Только 3 из 10 псковичей готовы согласиться на зарплату в конверте

Сегодня доля сторонников зарплаты в конверте составляет 33%, в то время как число противников неофициальных выплат выше – 39%, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Мужчины более склонны к неофициальным выплатам по сравнению с женщинами (34% против 27%). В Пскове среди людей в возрасте от 35 до 45 лет наблюдается значительное количество как сторонников, так и противников «серых» схем (34% и 45% соответственно). Респонденты с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц чаще всего отвергают возможность полулегальной работы (50%).

Среди профессиональных групп наибольшее неприятие «серых» схем наблюдается у бухгалтеров (61% главных бухгалтеров и 56% линейных бухгалтеров против зарплат в конверте), а также у секретарей (55%), HR-менеджеров (52%) и экономистов (51%).

IT-сектор выделяется на фоне других в вопросе легализации зарплаты, что объясняет низкий процент согласных на «серый» доход среди программистов и системных администраторов (23% и 28% соответственно). В то же время работники сферы общественного питания чаще других сталкиваются с наличными расчетами и проявляют высокую лояльность к зарплатам в конверте (59% среди официантов).

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