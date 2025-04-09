Муниципальный конкурс чтецов «Потомки помнят славную Победу» прошёл в Опочке
Муниципальный конкурс чтецов «Потомки помнят славную Победу» прошёл в Доме культуры в Опочке сегодня, 9 апреля, пишет районная газета «Красный маяк».
На сцене выступили ученики образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования округа.
Дошкольники и школьники разного возраста исполняли патриотические стихи, не оставив никого в зале равнодушным. Каждый номер был пропитан искренностью, уважением и любовью к Родине.
В конкурсе принял участие 41 исполнитель. Выступления были разделены на четыре возрастные группы участников – от самых маленьких до 19-летних.
«Участникам выпала непростая задача выразительно представить поэтическое произведение, пробудить чувство гордости за свою Родину и показать значимость поэтического слова, проникнуть в сердца слушателей. Жюри было нелегко определить лучших. Все выступления были искренними, слова шли от сердца. Каждому участнику конкурса был вручён диплом участника», – пишет газета.
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