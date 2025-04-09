Эстония запретила гражданам России и Белоруссии голосовать на местных выборах

09:43, 10 апреля 2025, ПАИ

В Эстонии проживающие постоянно в стране граждане России и Белоруссии теперь лишены права голоса на местных выборах. Президент Эстонии Алар Карис утвердил закон о внесении соответствующих изменений в конституцию, сообщают СМИ.

Поправка в конституцию была принята в порядке срочного производства, чтобы граждане РФ и Беларуси не смогли участвовать в выборах в собрания местных самоуправлений 19 октября. На этих выборах в последний раз смогут проголосовать лица без гражданства, но начиная с будущих выборов права голоса лишатся и они.

«Решение, согласно которому на местных выборах могут голосовать только граждане Эстонии и стран ЕС, несомненно, является легитимным», – цитирует канцелярия слова президента.

При этом Карис добавил, что люди, утратившие право голоса, не должны считать, что «государство хотело исключить их из общественной жизни или видит в каждом из них угрозу безопасности».

На 1 ноября 2024 года в Эстонии проживали 78 623 гражданина России, 2 667 граждан Белоруссии и 60 517 лиц без гражданства, имеющих действительные разрешения на проживание и вид на жительство. Всего в стране проживает более 1,3 млн человек.