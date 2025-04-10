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Какие дороги отремонтируют в Псковской области в этом году, рассказали в комитете по транспорту

В Псковской области приводят в нормативное состояние автомобильные дороги регионального значения, входящие в опорную дорожную сеть региона. Работы реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Общая протяжённость региональных дорог, входящих в опорную сеть области, составляет 535,249 км. Эти трассы играют ведущую роль в транспортном сообщении между районами региона, а также с соседними субъектами России.

В этом году запланировано продолжение ремонта автомобильных дорог опорной дорожной сети. В числе объектов:

- дорога Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Трасса соединяет Псковскую и Смоленскую области. Её протяжённость на территории региона составляет 78 км, и за два года 48,8 км дороги уже приведено к нормативному состоянию. В настоящее время работы на объекте продолжаются: выполняется фрезерование и ремонт труб;

- Остров – Вышгородок – граница с Латвийской Республикой. Трасса является важной транспортной артерией, которая обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта через Островский район и Пыталовский муниципальный округ до границы с соседним государством. Сейчас на участке ремонтируют трубы;

- Гверстонь – Крупп – Кулье. Дорога служит важным маршрутом для стабильного движения грузового и пассажирского транспорта. В 2025 году планируется ремонт участка протяжённостью 7,86 км;

- Пушкинские Горы – Локня. Трасса связывает южные районы Псковской области с областным центром. В этом году выполнят ремонт участка протяжённостью 5,33 км.

В 2025–2026 годах в рамках программы дорожных работ планируется привести в нормативное состояние 53,3 км ключевых автомобильных дорог регионального значения. По итогам работ доля нормативного состояния дорог опорной сети к концу 2026 года составит 86 %.

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