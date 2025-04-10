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Происшествия

Четыре пожара произошло в Псковской области за сутки

Два техногенных и два ландшафтных пожара ликвидировали в Псковской области за 9 апреля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, сруб и хозяйственная постройка сгорели в деревне Коськово Пустошкинского района. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание на линии электропередачи.

Также баня площадью 15 квадратных метров выгорела изнутри по всей площади в деревне Колесниково Невельского района. Предположительно, возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Также за сутки в Великих Луках и Великолукском районе ликвидировали два ландшафтных пожара общей площадью 0,7 гектара.

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