Чемпионка Европы из Великих Лук Савенкова прокомментировала добавление стрельбы из блочного лука в олимпийскую программу

12:59, 10 апреля 2025, ПАИ

Великолукская чемпионка Европы 2017 года Александра Савенкова считает долгожданным добавление стрельбы из блочного лука в олимпийскую программу. Об этом спортсменка рассказала корреспонденту ПАИ.

«Круто, я очень рада! Долго шли к этому, нам долго обещали, и вот, наконец, обещание стало реальностью. Ещё со времён молодёжки мы слышали, что вот-вот блок станет олимпийским, а с тех времён прошло уже больше десяти лет», – сказала Савенкова.

Напомним, что первый олимпийский комплект медалей по стрельбе из блочного лука разыграют на Играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Пока блочники будут представлены только в одной дисциплине – среди смешанных команд. «Жаль, конечно, что только микст добавили без личных медалей. Но это уже хоть что-то. Пройдёт Олимпиада в Лос-Анджелесе, а там, может, и расширят медальный комплект», – отметила великолукская спортсменка.

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