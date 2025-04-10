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Общество

Автомобили с иностранными номерами проверяют в Псковской области

Автомобили с иностранными номерами проверяют в Псковской области. В частности, такие машины сотрудники Госавтоинспекции останавливают около деревни Неёлово, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

В Управлении Госавтоинспекции Псковской области ПАИ уточнили, что с 10 по 12 апреля в регионе проходят оперативно-профилактические мероприятия по контролю за соблюдением водителями, управляющими зарегистрированным в иностранных государствах транспортом, требований законодательства России в области безопасности дорожного движения.

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