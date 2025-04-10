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Общество

Куньинские старшеклассники работают над посвящённым героям СВО социальным проектом

Одиннадцатиклассники Куньинской школы работают над социальным проектом, посвящённым героям СВО. Об этом пишет газета «Пламя».

Фото здесь и далее: газета «Пламя»

Ежегодно куньинские школьники принимают участие в конкурсе социальных проектов, выбирая для разработки наиболее важные темы. На этот раз учащиеся выпускного класса вместе со своим руководителем Надеждой Смирновой выбрали патриотическую тематику и разрабатывают проект «Дороги мужества».

Ребята собирают информацию о выпускниках родной школы, погибших на фронтах СВО, – документы, фотографии, записывают воспоминания о героях, общаясь с их родственниками, друзьями и учителями. Сегодня, 10 апреля, ребята встретились с социальным координатором филиала фонда «Защитники Отечества» в Куньинском районе Верой Никифоровой и получили дополнительную информацию для своего проекта.

Как рассказали сами школьники, итогом их работы станет «Книга мужества», в которую войдёт весь собранный материал. Книга будет храниться в стенах школьной библиотеки и будет доступна всем желающим.

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