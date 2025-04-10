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Общество

Порядка 314 млн рублей направят на ремонт моста в Великолукском районе

Мост через реку Вскувицу на автодороге Великие Луки – Ущицы планируют отремонтировать за почти 314 миллионов рублей, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Фото: ПАИ

По информации сайта госзакупок, за эти деньги на объекте необходимо смонтировать балки пролётного сплетения, возвести опоры моста, обновить дорожное полотно, а также выполнить ряд других работ.

Подрядчик будет определён 14 апреля.

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