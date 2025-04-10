Порядка 314 млн рублей направят на ремонт моста в Великолукском районе

21:07, 10 апреля 2025, ПАИ

Мост через реку Вскувицу на автодороге Великие Луки – Ущицы планируют отремонтировать за почти 314 миллионов рублей, сообщает телеканал «Первый Псковский».

По информации сайта госзакупок, за эти деньги на объекте необходимо смонтировать балки пролётного сплетения, возвести опоры моста, обновить дорожное полотно, а также выполнить ряд других работ.

Подрядчик будет определён 14 апреля.