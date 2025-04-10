79-летнего пенсионера в шапке-ушанке разыскивают в Псковской области

21:42, 10 апреля 2025, ПАИ

79-летнего Николая Курносова разыскивают в Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального отряда «ЛизаАлерт».

Пенсионер пропал в деревне Гора Каменка Стругокрасненского муниципального округа. С 29 марта его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, глаза серо-голубые. Пропавший был одет в тёмно-коричневую дублёнку и чёрную шапку-ушанку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Николая Курносова, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.