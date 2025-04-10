Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

79-летнего пенсионера в шапке-ушанке разыскивают в Псковской области

79-летнего Николая Курносова разыскивают в Псковской области. Об этом сообщается в группе регионального отряда «ЛизаАлерт».

Фото: отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

Пенсионер пропал в деревне Гора Каменка Стругокрасненского муниципального округа. С 29 марта его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, глаза серо-голубые. Пропавший был одет в тёмно-коричневую дублёнку и чёрную шапку-ушанку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Николая Курносова, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 апреля 2025

Экспертное собеседование ждёт участников программы «Герои земли Псковской» с 1 мая
10 апреля 2025

В профсоюзных санаториях Псковской области стало отдыхать больше людей
10 апреля 2025

79-летнего пенсионера в шапке-ушанке разыскивают в Псковской области
10 апреля 2025

Порядка 314 млн рублей направят на ремонт моста в Великолукском районе
10 апреля 2025

Пирог к 95-летнему юбилею районной газеты «Заря» подготовила красногородская школа-интернат
10 апреля 2025

Куньинские старшеклассники работают над посвящённым героям СВО социальным проектом
10 апреля 2025

Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению о нарушении жилищных прав псковских сирот
10 апреля 2025

Соседи хранят хлам в подъезде: прокуратура разъяснила, как добиться справедливости в этой ситуации

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...