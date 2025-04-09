Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области достигла 54 тысяч рублей

08:34, 11 апреля 2025, ПАИ

Средняя предлагаемая зарплата в Псковской области достигла 54 тысяч рублей. С начала года потенциальные доходы местных жителей выросли лишь на 0,8 тыс. рублей, пишет hh.ru.

Наибольшее падение предлагаемой зарплаты в регионе по сравнению с показателями начала этого года зафиксировано в сфере административного персонала: если в январе кадрам из этой области предлагали доход более 102 тыс., то теперь на 43 тыс. меньше.

Также более чем на 25 тыс. упала предлагаемая зарплата в вакансиях для обслуживающего персонала. Например, падение есть в вакансиях для курьеров, официантов, нянь и др. В вакансиях для работников транспортной сферы предлагаемые зарплаты сократились на 15 тыс. рублей.

Есть также ряд сфер (рабочий персонал, строительство, производство, ретейл), где за три месяца уровень зарплат снизился. Максимальный рост дохода с начала года зафиксирован в вакансиях для маркетологов (+10 тыс.), в медицинской сфере (+7 тыс.), в IT-секторе (+5 тыс.), а также в туризме и общепите (+4 тыс.).