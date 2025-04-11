Два человека пострадали в тройном ДТП на въезде в Псков

12:14, 11 апреля 2025, ПАИ

Два человека пострадали при столкновении трёх автомобилей у деревни Уграда в Псковском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На дороге столкнулись BMW, Škoda и Kia. В ДТП пострадали водители BMW и Kia, им оказывают помощь бригады медицинских катастроф и скорой помощи.

Помимо бригад медицинских катастроф и скорой помощи на месте работают спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.