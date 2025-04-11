Два человека пострадали в тройном ДТП на въезде в Псков
Два человека пострадали при столкновении трёх автомобилей у деревни Уграда в Псковском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На дороге столкнулись BMW, Škoda и Kia. В ДТП пострадали водители BMW и Kia, им оказывают помощь бригады медицинских катастроф и скорой помощи.
Помимо бригад медицинских катастроф и скорой помощи на месте работают спасатели АСС и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.
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