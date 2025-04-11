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Общество

Субботник у обелиска жертвам фашизма проведут в Пскове 24 апреля

Субботник у памятника жертвам фашизма в Крестах пройдёт в Пскове 24 апреля, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Сбор участников начнётся в 17:00 у обелиска, посвящённого жертвам войны; ориентир – автобусная остановка «Кресты».

Организаторы предоставят инвентарь для уборки. Участникам рекомендуется одеваться в соответствии с погодными условиями. Для участия необходима предварительная регистрация на портале «Добро».

Субботник проходит в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений», который осуществляется при поддержке конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социальные проекты в Псковской области.

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