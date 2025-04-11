Труп мужчины с ножевым ранением нашли в Дно
Тело 35-летнего мужчины с ножевым ранением обнаружили на улице Невской в Дно. Прибывшие медики констатировали смерть, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительной информации, инцидент произошёл во время совместного распития спиртных напитков. Причины и обстоятельства конфликта устанавливаются.
На месте работают сотрудники полиции, следователи СУ СК России по Псковской области, следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.
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