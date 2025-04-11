Псковичи стали призёрами турнира по фехтованию в Петербурге

17:39, 11 апреля 2025, ПАИ

Псковичи стали призёрами турнира по фехтованию «Дебют» среди юношей и девушек 2012–2014 годов рождения, который завершился сегодня, 11 апреля, в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер фехтовальщиков Татьяна Николаева.



Фото: Татьяна Николаева



Фото: Татьяна Николаева



Фото: Татьяна Николаева





В соревнованиях участвовали спортсмены из Санкт-Петербурга, Выборга и Пскова. В зачёте среди девушек второе место заняла Маргарита Соловьёва. «Не получилось выиграть, хотя была настроена на победу. Проиграла со счётом 10:12 в финале – два укола», – отметила Татьяна Николаева.

Также бронзу состязаний в юношеском зачёте выиграл пскович Владимир Таганклычев. В полуфинале он уступил спортсмену, представляющему Санкт-Петербург.

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