Нужно находить в себе новые силы: ветеран СВО рассказал о своей жизни после тяжёлого ранения

21:40, 11 апреля 2025, ПАИ

Ветеран специальной военной операции Игорь Пучков рассказал, как не опустил руки после тяжёлого ранения, даже лишившись возможности ходить. Историю ветерана СВО показал телеканал «Первый Псковский».

Игорь Пучков уехал на фронт, когда его сыну Саше было два месяца, получил орден Мужества и две медали «За отвагу», был в боях в Киевской области, под Херсоном и в Луганске. При выполнении задачи в последнем бою был тяжёло ранен осколком от миномёта.

«Стаяла задача закрепиться как можно ближе к опорнику. Осколок залетел в позвоночник. Я до последнего не понимал, что происходит. Меня быстро эвакуировали. Самолёт, вертолёт – и я оказался в госпитале Вишневского», – рассказал ветеран.

Далее последовало длительное восстановление, семь месяцев реабилитации и печальный исход: ходить он больше не сможет. Поддержку оказала супруга, подчеркнул Игорь Пучков.

Во время реабилитации в госпитале он начал дистанционно сдавать на водительские права и вскоре получил их. Сейчас он старший офицер дивизии. Служба продолжилась по линии воспитательной работы.

Кроме того, ветеран боевых действий профессионально занимается стрельбой и плавает, а также мечтает стать паралимпийским чемпионом. Игорь Пучков участвует в соревнованиях среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и планирует в дальнейшем помогать людям, оказавшимся в похожей ситуации.