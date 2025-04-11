Михаил Ведерников отметил растущую роль общественных советов в жизни Псковской области

19:26, 11 апреля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил общественные советы при исполнительных органах региона за взаимодействие и активную гражданскую позицию на стратегической сессии сегодня, 11 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Михаил Ведерников отметил, что роль советов растёт в общественной жизни региона, а их опыт и наставления помогают учитывать интересы общества. Институт общественных советов действует в Псковской области уже 11 лет, с 2014 года. На сегодняшний день работает 21 такой совет. В их состав входит более 100 человек.

При их участии были проработаны вопросы повышения доступности туристических объектов, учреждено региональное звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса Псковской области» и принято решение о поощрении спортсменов и их тренеров.

В 2024 году советы провели более 180 мероприятий по общественному контролю, а на заседаниях рассмотрели более 100 проектов значимых нормативных правовых актов.

Губернатор вручил благодарности председателю общественного совета при комитете по туризму Псковской области Изабелле Коваль и руководителю общественного совета при региональном комитете по социальной защите Николаю Никитенко.

Также награды были удостоены глава общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Савицкая и председатель общественного совета при областном комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Галина Михайлова.

Всего стратегическая сессия объединила 85 человек, в том числе руководство и представителей комитетов региона, Общественной палаты, а также всех общественных советов при исполнительных органах региона.