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Михаил Ведерников принял участие в совещании с Дмитрием Патрушевым о весенних полевых работах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме ВКС принял участие во всероссийском совещании о ходе весенних полевых работ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-службы правительства Псковской области и правительства РФ

Совещание провёл заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев. Он отметил, что в этом году общая посевная площадь должна составить порядка 84 миллионов гектаров. Это примерно на миллион гектаров больше, чем в прошлом году.

В Псковской области в настоящее время проводится подкормка озимых культур. Вместе с этим идёт подготовка сельскохозяйственной техники к полевым работам и закупаются различные удобрения. Ряд хозяйств планирует начать сев ранних яровых культур уже со следующей недели.

Посевная площадь в этом году составляет 191,6 тысячи гектаров. Это также больше уровня прошлого года. Под кормовые культуры отводят более 126 тысяч гектаров, зерновыми и зернобобовыми засеют почти 40 тысяч гектаров, рапсом – порядка 18 тысяч гектаров.

Михаил Ведерников также отметил, что аграрии региона полностью обеспечены семенами яровых зерновых и зернобобовых культур: в общей сложности это почти четыре тысячи тонн. В весеннем севе будут задействованы более 250 тракторов, около 60 посевных комплексов, а также современные почвообрабатывающие орудия.

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