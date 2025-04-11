Михаил Ведерников принял участие в совещании с Дмитрием Патрушевым о весенних полевых работах

22:25, 11 апреля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме ВКС принял участие во всероссийском совещании о ходе весенних полевых работ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Совещание провёл заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Патрушев. Он отметил, что в этом году общая посевная площадь должна составить порядка 84 миллионов гектаров. Это примерно на миллион гектаров больше, чем в прошлом году.

В Псковской области в настоящее время проводится подкормка озимых культур. Вместе с этим идёт подготовка сельскохозяйственной техники к полевым работам и закупаются различные удобрения. Ряд хозяйств планирует начать сев ранних яровых культур уже со следующей недели.

Посевная площадь в этом году составляет 191,6 тысячи гектаров. Это также больше уровня прошлого года. Под кормовые культуры отводят более 126 тысяч гектаров, зерновыми и зернобобовыми засеют почти 40 тысяч гектаров, рапсом – порядка 18 тысяч гектаров.

Михаил Ведерников также отметил, что аграрии региона полностью обеспечены семенами яровых зерновых и зернобобовых культур: в общей сложности это почти четыре тысячи тонн. В весеннем севе будут задействованы более 250 тракторов, около 60 посевных комплексов, а также современные почвообрабатывающие орудия.