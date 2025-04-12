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Общество

Студенты ПсковГУ проходят стажировку в «Сириусе»

Студенты Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства ПсковГУ проходят обучение по программе «современные методы робототехники и теории управления» в научно-технологическом университете «Сириус». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

В составе делегации четверокурсники с направлений «информатика и вычислительная техника» и «электроэнергетика и электротехника»: Ольга Александрова, Олеся Александрова, Ольга Джашакуева, Денис Долгов, Матвей Дудецкий, Константин Иванов и Елена Чернова.

Программа направлена на развитие компетенций в механике, робототехнике и управлении, включая проектирование, моделирование автономных систем и методы робастного управления. Обучение проводится совместно с ведущими учёными и индустриальными партнёрами в рамках магистратуры «математическая робототехника и искусственный интеллект».

Напомним, что участие в программе смогли принять 50 студентов из разных университетов страны. Студентов отобрали с помощью конкурса, который включал мотивационное письмо, научные тезисы и решение профильных задач.

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