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Общество

Иван Лествичник наступил по народному календарю

Память христианского богослова и философа, игумена Синайского монастыря Иоанна Лествичника, жившего в VI-VII веках, отмечается сегодня, 12 апреля, пишет calend.ru.

В этот день на Руси пекли для каждого члена семьи обрядовое печенье - лесенки. Из теста делали две «колбаски», клали параллельно друг другу, а сверху как ступени раскладывали пирожки. Считалось, что такое печенье принесет здоровье. Также печенье приносили в церковь, чтобы окропить святой водой.

Также на Ивана Лествичника многие боялись ходить по двору, считая, что домой «бесится» и может навредить домочадцам. Домовой куражился всю ночь, поэтому на закате крестьяне запирали весь скот в хлеву, а сами сидели в избе, боясь подойти даже к окнам.

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